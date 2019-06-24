المالكي: سندمر قدرات التسليح للحوثيين برا وبحرا وجوا
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن قوات التحالف ستدمر قدرات التسليح لمليشيات الحوثي الإيرانية برًا وبحرًا وجوًا.
وأوضح ” المالكي ” أن الميليشيات تلقت خسائر كبيرة ولذلك تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، لافتًا إلى أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بتطبيق القانون الدولي وعدم استهداف المدنيين.
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، كما أن الأعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، مضيفًا أن المليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب.
وقال ” المالكي ” : ” اعترضنا طائرات مسيرة داخل اليمن أطلقتها الميليشيات الحوثية ” متابعًا: ” مقيمون من الجنسية المصرية وطفلان من الجنسية الهندية بين مصابي استهداف مطار أبها ليلة البارحة “.
وأضاف: ” الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع ” كروز يا علي” الإيراني.. والميليشيات الحوثية تحاول استفزاز التحالف لكننا سنطبق القانون الدولي ” ؛ مستدركًا: ” الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة ” .
وتابع: ” حرصنا في استهدافنا لمواقع تفخيخ الطائرات المسيرة على تحييد المدنيين.. استهدفنا مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء، كما استهدفنا معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية ” .
وعلى جانب آخر، صرح العقيد المالكي: ” بدء صرف المساعدات الطوعية للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن.. عوضنا 116 حالة للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 6 ساعات
كما نحن نطالبكم بإحراق ارضهم تحت جثثهم لا رحمة فيهم ولا شفقه ,,
,, امضوا وفقكم الله وسدد رميكم .. آمين ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههه هههههههههه هههههههههههههه
وليش ما نساوي مثلهم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يقويكم