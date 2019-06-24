المالكي: سندمر قدرات التسليح للحوثيين برا وبحرا وجوا

سعيد العجل(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن قوات التحالف ستدمر قدرات التسليح لمليشيات الحوثي الإيرانية برًا وبحرًا وجوًا.

وأوضح ” المالكي ” أن الميليشيات تلقت خسائر كبيرة ولذلك تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ‏لافتًا إلى أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بتطبيق القانون الدولي وعدم استهداف المدنيين.

وأشار ‏إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية‏، كما أن الأعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ‏مضيفًا أن المليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب.

وقال ” المالكي ” : ” ‏ اعترضنا طائرات مسيرة داخل اليمن أطلقتها الميليشيات الحوثية ” متابعًا: ” مقيمون من الجنسية المصرية وطفلان من الجنسية الهندية بين مصابي استهداف مطار أبها ليلة البارحة “.

وأضاف: ” الصاروخ الذي سقط على ‎مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع ” كروز يا علي” الإيراني.. والميليشيات الحوثية تحاول استفزاز التحالف لكننا سنطبق القانون الدولي ” ؛ مستدركًا: ” الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة ” .

وتابع: ” حرصنا في استهدافنا لمواقع تفخيخ الطائرات المسيرة على تحييد المدنيين.. ‏ استهدفنا مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء، كما استهدفنا معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية ” .

وعلى جانب آخر، صرح العقيد المالكي: ” ‏بدء صرف المساعدات الطوعية للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن.. عوضنا 116 حالة للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن ” .