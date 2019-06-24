وزير الخارجية الأمريكي يصف اجتماعه مع خادم الحرمين بالمثمر

واشنطن(صدى):

وصف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ، اجتماعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم الأثنين ، بالمثمر .

وقال بومبيو، ناقشنا اليوم مع الملك سلمان التوترات المتصاعدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري في مضيق هرمز ، وكان اجتماع مثمر .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير الخارجية الأمريكي، واستعرض معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.