ماجد عبدالله مندهش من عدم دعوته للقاء خادم الحرمين مع الرياضيين

نواف السالم(صدى):

علق لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر سابقاً، ماجد عبدالله، اليوم الاثنين، على لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة وكبار مسؤولي الهيئة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة.

وقال ماجد عبدالله: ” كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلاً على ما يوليه حفظه الله من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل ” .

وتابع: ” أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه!! ” .