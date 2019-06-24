متزوجة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.. ” حساب المواطن ” يوضح موقفها

عادل الحربي(صدى):

تفاعل حساب المواطن، مع استفسار مواطن حول الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل المرأة كمستقل في البرنامج.

وأوضح حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يمكن تسجيل المرأة المتزوجة في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدة حالات.

وأضاف أن هذه الحالات تتمثل في ” المرأة المهجورة، المرأة المتزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، والمرأة الغائب زوجها “.

كما أشار إلى أنه في حال لم تكن المرأة من ضمن الحالات السابقة، يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة وليي كمستفيد رئيسي.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، قائلًا ” زوجتي من ذوات الاحتياجات الخاصة هل يحق لها التقديم باستقلالية في حساب المواطن “.