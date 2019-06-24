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العثور على سارق الأثاث والأجهزة الكهربائية من منزل مواطن ببيشة

العثور على سارق الأثاث والأجهزة الكهربائية من منزل مواطن ببيشة
أبها(صدى):

كشف أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة بيشة، اليوم الاثنين، سر سرقة أثاث وأجهزة كهربائية وإلكترونية من منزل أحد المواطنين؛ بعدما عثروا على المسروقات مخبأة داخل منزل مقيم من جنسية عربية.

وأوضحت المصادر، أن المقيم قام بسرقتها من أحد المنازل في المحافظة أثناء عدم تواجد ساكنيه فيها؛ فيما تم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال الإجراءات وعمل اللازم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 7 ساعات

ياليت تقصون يده ، ليتأدب ويستأدب غيره به ..

[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 6 ساعات

ادبوه مزبوط ثم رحلوه

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