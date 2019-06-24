أمريكا ترسل 3 سفن حربية جديدة للشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

كشفت البحرية الأمريكية اليوم الإثنين، عن وصول 3 سفن حربية بينها واحدة هجومية إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وعن ذلك، أصدرت البحرية الأمريكية بيان لها، قالت فيه أن السفينة الحربية الأمريكية الهجومية البرمائية ” USS Boxer ” وسفينة النقل البرمائية ” USS John P. Murtha ” .

وهناك أيضًا سفينة إنزال المركبات البرمائية ” ship USS Harpers Ferry ” ، وصلت إلى منطقة الأسطول الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن الأسطول الخامس الأمريكي في مياه الخليج، وهو مسؤول عن القوات البحرية في منطقة ” الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي ” .

وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمملكة ولاحقًا إلى الإمارات؛ لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل ” تحالف استراتيجي ” لمواجهة تهديداتها.