مدير جامعة الملك خالد يلتقي منسوبي عمادة شؤون الطلاب ويتسلم دروع التميز

محمد بن طحيطح(صدى):

تسلم معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي دروع التميز الذهبية والفضية التي حققها النشاط الكشفي بعمادة شؤون الطلاب، وذلك من قِبل عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور يحيى القناعي، ورئيس وحدة النشاط الكشفي يوسف الأحمري.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد أن النشاط الكشفي حقق مجموعة من دروع التميز هذا العام على مستوى الجامعات والإدارات والجهات المشاركة في هذه البرامج، حيث حصلت جوالة الجامعة على درع التميز الذهبي في معسكر الخدمة العامة الرمضانية والدرع الفضي في برامج الخدمة العامة الرمضاني والدرع الفضي في المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة ونظافتها.

وأشار آل عضيد إلى أهمية هذه المشاركات والإنجازات في هذه المجالات والبرامج، والتي تأتي مساهمة من العمادة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تفعيل دور الطلاب وتحفيز مشاركتهم في المجالات التطوعية والمجتمعية.

ورفع آل عضيده شكره لإدارة الجامعة لدعمها لهذه البرامج والمشاركات، كما تقدم بالشكر لمشرفي النشاط الكشفي بالعمادة والجوالة المشاركين في هذه البرامج.