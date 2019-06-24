  • الإثنين 24

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” بينيتيز ” يقرر الرحيل عن نيوكاسل

” بينيتيز ” يقرر الرحيل عن نيوكاسل

” بينيتيز ” يقرر الرحيل عن نيوكاسل
ماجد محمد(صدى):

رحل المدرب الإسباني رافايل بينيتيز عن ” نيوكاسل ” الإنجليزي؛ وذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الحالي.

وفي هذا السياق، أصدر ” نيوكاسل ” بيان قال فيه: ” مع خيبة أمل، نعلن بأن المدرب رافايل بينيتيز سيترك نيوكاسل يونايتد عند انتهاء عقده في 30 يونيو 2019 ” .

وأضاف: ” عملنا بجهد كبير خلال فترة طويلة من أجل تمديد عقد رافا، لكن لم ولن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع رافا وممثليه ” .

يُذكر أن ” بينيتيز ” تولى مهمة الإشراف على ” نيوكاسل ” منذ مارس 2016 بعقد يمتد لثلاثة أعوام، لكنه لم يتمكن من إبقائه في الدوري الممتاز رغم إنهائه الموسم بست مباريات متتالية دون هزيمة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *