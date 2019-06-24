” بينيتيز ” يقرر الرحيل عن نيوكاسل

ماجد محمد(صدى):

رحل المدرب الإسباني رافايل بينيتيز عن ” نيوكاسل ” الإنجليزي؛ وذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الحالي.

وفي هذا السياق، أصدر ” نيوكاسل ” بيان قال فيه: ” مع خيبة أمل، نعلن بأن المدرب رافايل بينيتيز سيترك نيوكاسل يونايتد عند انتهاء عقده في 30 يونيو 2019 ” .

وأضاف: ” عملنا بجهد كبير خلال فترة طويلة من أجل تمديد عقد رافا، لكن لم ولن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع رافا وممثليه ” .

يُذكر أن ” بينيتيز ” تولى مهمة الإشراف على ” نيوكاسل ” منذ مارس 2016 بعقد يمتد لثلاثة أعوام، لكنه لم يتمكن من إبقائه في الدوري الممتاز رغم إنهائه الموسم بست مباريات متتالية دون هزيمة.