بالفيديو.. قصة مؤثرة لمواطن يقضي وقته مع الذئاب والضباع
رصد مقطع فيديو جانبًا من حياة شاب، يهوى تربية الذئاب والضباع، ويقضي معظم وقته معهم.
ووفقا لما ورد في فإن الشاب اسمه “ هادي الرشيدي ” ، لقبه أصدقائه بـ ” مخاوي الذيابة ” ؛ لأنه يجلس معهم في أقفاصهم ويمرح معهم طول الوقت.
وبدا في الفيديو، الشاب، وهو في قفص الذئاب، بينما يجلس على قدميه ذئب يقول إنه قام بإنتاجه بنفسه، والعناية بتربيته منذ الصغر.
وتبين من المقطع، أن الشاب “ الرشيدي ” يقتني “ ضبع ذكر ” ، ويبحث في الوقت الحالي عن أنثى ضبع من أجل أن يقوم بإنتاجهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب طيب ,,
زائر[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب وإن ربى ذئاب وضباع ماذا استفاد ؟ لنفسه أو لأسرته أو لبلده وهل جنى فائدة في دنياه أو أخرته
قال تعالى : ـ ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)
ماهر[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 6 ساعات
بإمكان هذا أن يرعى والديه حدهما أو كلاهما إن كانا على قيد الحياة وبإمكانه تربية أبنائه إن كان لديه أبناءوبإمكانه المشاركة في أعمال البر المتنوعة التي تفيد أبناء وطنه لكن ضباع وذئاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شليويح[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 6 ساعات
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ عُمُرِهِ ، فِيمَ أَفْنَاهُ ؟ وعَنْ شَبَابِهِ ، فِيمَ أَبْلَاهُ ؟ وَعَنْ مَالِهِ ، مِنْ أَيْنَ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ ، مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ؟
يا ترى هل هذا وأمثاله مستعدون لهذا السؤول ؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13540 ] نشر منذ 5 ساعات
ايش اللي حادك يا ابن الناس وتبلش نفسك
زائر[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 5 ساعات
ياأخي ايش فيكم على الرجال هوايه عنده تربية الذئاب وهو حر بنفسه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 5 ساعات
صدقت
ابوبدر[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 4 ساعات
صحيح ياجماعة الخير ليه مستلمين الرجال وكأنه مسوي مصيبة وهذي هوايات. فيه اللي يهوى تربية الحمام واللي يهوى تربية الصقور واللي يهوى تربية الغنم واللي يهوى الاسماك واللي يهوى تربية القطط واللي يهوى تربية القوارض.
هذي هوايات والله لو انه يسوي شيء بطال كان نصحتوه باستغلال فراغه باي شيء مفيد ومنها الهوايات.
وبعدين تعالوا هنا.. ترى افعال البر والخير والعبادة وش يدريكم يمكن قايم فيها خير قيام.
غندورة[ عدد التعليقات: 12686 ] نشر منذ 3 ساعات
يهوى تربية الذئاب والضباع، ويقضي معظم وقته معهم.
للناس فيما يعشقون مذاهب.
الدنيا مليانة (حيوانات) و(طيور)” وأنت مضطر (تتعايش) معاهم و(الحذر)” مطلوب.
ابو لما[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 3 ساعات
ودي اعرف وش المؤثر بالموضوع..
alfahd42[ عدد التعليقات: 22396 ] نشر منذ 34 دقيقة
لو ربي له كم عنز ابرك له
على العموم هوايته والله يكفيه شرها وكل مسلم
مغرد[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 6 دقائق
لا حول لو تطلقها تا كل من رزق الله با الارض افضل بعدين شكلها خا ئعه لا تكسب اثمها