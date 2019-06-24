بالفيديو.. قصة مؤثرة لمواطن يقضي وقته مع الذئاب والضباع 

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو جانبًا من حياة شاب، يهوى تربية الذئاب والضباع، ويقضي معظم وقته معهم.

ووفقا لما ورد في فإن الشاب اسمه “ هادي الرشيدي ” ، لقبه أصدقائه بـ ” مخاوي الذيابة ” ؛ لأنه يجلس معهم في أقفاصهم ويمرح معهم طول الوقت.

وبدا في الفيديو، الشاب، وهو في قفص الذئاب، بينما يجلس على قدميه ذئب يقول إنه قام بإنتاجه بنفسه، والعناية بتربيته منذ الصغر.

وتبين من المقطع، أن الشاب “ الرشيدي ” يقتني “ ضبع ذكر ” ، ويبحث في الوقت الحالي عن أنثى ضبع من أجل أن يقوم بإنتاجهم.