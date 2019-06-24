يوسف زيدان مهاجما ” أرطغرل ” : يمجد القتلة والسفاحين

القاهرة(صدى):

شن الروائي المصري يوسف زيدان، هجومًا حادًا على مسلسل أرطغرل التركي، كاشفًا حقيقة هذا المسلسل والهدف منه.

وأكد يوسف زيدان، أن هذا المسلسل مجرد حلقة جديدة من حلقات التآمر السلطوي المفضوح على عقول العرب والمسلمين، وهدفه تمجيد القتلة والسفاحين وتمهيد الذهنية المعاصرة لقبول حكمهم.

وقال في منشور على حسابه الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مسلسل أرطغرل الذي تم إنفاق ميزانية هائلة على إنتاجه كذب وتلفيق تاريخي وخرافات، والهدف المعتاد تمجيد القتلة والسفاحين في تراثنا، لتمهيد الذهنية المعاصرة لقبول حكم القتلة والسفاحين المعاصرين”.

وأَضاف «أما مَن أراد معرفة شخصية أرطغرل وجماعته، فعليه أن ينظر مثلًا للوقائع الفعلية التي ذكرها ابن بطوطة بحياد ليس فيه مجال للتشكيك، في كتابه الشهير الرحلة (تحفة النُّظار) عما شاهده عيانا من رداءة وفحش هذه الجماعة التركية التي يجعل منها المسلسل المخرف نموذجًا للبطولة. علمًا بأن أي باحث، مهما اجتهد، فلن يجد عن هذا السفاح الهمجي أرطغرل إلا بعض السطور المتناثرة في المصادر التاريخية”.

كما طالب العرب والمسلمين بعدم الإنصياع وراء مثل هذه الأعمال صاحبة الأهداف الخفية، قائلًا “أفيقوا من سكرة التخلُّف وخرافات الفن المزيف، واعلموا أن حقراء التاريخ من أمثال هؤلاء القتلة والسفاحين، ليسوا هم أبطالكم، وإنما كانوا المُستعبدون للناس في زمانهم، فأراد المستعبدون الجدد تزييف وعي المعاصرين تمهيدًا لجعلهم عبيدًا”.

اقرأ أيضًا