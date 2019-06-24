تخلصي من الناموس ولسعاته المزعجة أثناء النوم بماء الشعير

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من الاشخاص اثناء النوم من الناموس ولسعاته المزعجة ، ولكن الآن أصبح بالإمكان التخلص من هذه المشكلة بسهولة لا يتصورها أحد.

ولهذا ينصح بتحضير وصفة سهلة جداً تحتوي على 99 سنتل من ماء الشعير، عبوة من غسول الفم و400 غ من الملح الخشن.

تترك ماء الشعير في الهواء الطلق لمدة يوم أو يومين. ينقع الملح في غسول الفم. وبعد ذلك يضاف ماء الشعير وتخلط المكونات جيداً حتى يذوب الملح تماماً.

يسكب المزيج في عبوة ويرش في أماكن المنزل التي تعتبر مصدراً للناموس. فإضافة إلى رائحته المميزة يمكن هذا الخليط أن يبعد هذه الحشرات لوقت طويل. ومن الحيل المفيدة أيضاً إحاطة معصم اليد بسوار مبلل بأحد الزيوت الأساسية.