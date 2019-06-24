بلقيس فتحي تربح قضيتها ضد مي العيدان.. ورد فعل صادم للأخيرة

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خبر انتصار الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ، على الاعلامية مي العيدان في دعوى قضائية سب وقذف رفعتها ضدها قبل فترة .

ومن جانبها حاولت مي العيدان التقليل من هذا الحكم من خلال ردها على ما ينشر بطريقتها الخاصة ، حيث شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من الوثيقة القضائية التي تؤكد خسارتها وتغريمها بمبلغ مالي وعلقت عليه “أحب أشكر بلقيس فتحي ان أخيرًا نشرت خبر الحكم اللي ناطرته من سنه تنشره مادري على شنو كانت ناطره وشكرًا على الاكسبلور اللي انتشرت فيه صوري خاصة وأني بإجازه بسبب أنفي أنا لو دافعه فلوس على الاكسبلور كان طلع أكثر من 3 آلاف”.

وأضافت “لازم نكون دقيقين أكثر بلقيس ان حكم 3 آلاف موقوف الدفع وهذا مكتوب بالحكم القاضي أوقف غرامة الدوله الـ 3 آلاف والتعهد مكتوب حسن سير وسلوك مو تعهد خاص فيك لازم نكون دقيقين أكثر”.

وتابعت “ثالثا حبي أنا هذا الشهر ربحانه 5 قضايا على أشخاص ومدفعتهم الآلاف شنو يعني أخسر قضيه اشلون أنا مازعلت لما القضاء أنصفني بـ 5 قضايا ربح على أشخاص مافيش مشاكل بس بليز بلقيس لا تتاخرين مرة ثانية بنشر مجريات القضية لأن حلات كل شي بوقته اذا صار بعد وقته يصير ماصخ أوكي بيبي”.

ويأتي هذا الردّ بعد انتصار بلقيس عليها في المحاكم بعدما قامت العيدان في توجيه الانتقادات الساخرة بحقها في مناسبات كثيرة ومحاولتها التقليل من شأن الفنانة اليمنية واهانتها.