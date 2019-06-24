صحة عسير تكشف عن حالات مصابي حادث مطار أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت صحة عسير علي لسان متحدثها الرسمي عبالعزيز يحي آل شايع بأنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠-١٠-١٤٤٠ه ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة ، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

ونتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية – رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية ، و (4) من الجنسية الهندية ،و(2) من الجنسية المصرية ، و(2) من الجنسية البنغلاديشية ، ومن بين المصابين (3) نساء وكذلك طفلان ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى ، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة ، و(3) حالات متوسطة و حالتان حرجتان.

وتعكف صحة المنطقة على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات ، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين – نسأل الله لهم الشفاء العاجل – .

مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

تحديث

متحدث صحة عسير : تم خروج ٨ حالات اليوم ولله الحمد وهم بصحة جيدة وتم تسجيل خروجهم بعد استقرار حالتهم وتماثلهم للشفاء ، ولا زال البقية يحضون بالرعاية الطبية المناسبة .