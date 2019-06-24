نيمار يضغط على باريس سان جيرمان للسماح برحيله إلى برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا ، عن رغبته في ترك نادي باريس سان جيرمان ، حيث بدا في الضغط على إدارته من أجل السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقالت مصادر مقربة من اللاعب ووالده في تصريحات إعلامية ، أن نيمار طالب إدارة النادي الفرنسي بالموافقة على بيعه إلى برشلونة، خصوصاً أنه لا يريد الاستمرار في باريس ويرفض تماماً ارتداء قميص الفريق خلال الموسم القادم.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين برشلونة وسان جيرمان بشكل رسمي خلال أيام، حيث أن النادي الكتالوني قد يعرض كوتينيو بالإضافة إلى 100 مليون يورو للظفر بخدمات نيمار.

يذكر أن اللاعب البرازيلي غادر البارسا في صيف 2017 إلى فرنسا، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي كاملاً في عقده والمقدر حينها بـ 222 مليون يورو.