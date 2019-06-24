عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة ما يشاع بأن القسط الهندي يغني عن ” الأسبرين ” لمرضى القلب.

وعن ذلك، قال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” القسط الهندي لا يغني عن الأسبرين فمفعوله على الصفائح الدموية أقل تأثيرًا وأقل ثباتًا ” .

حيث أوضح أن من يأخذ الأسبرين، يجب ألا يُكثر من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل ” الزنجبيل، والجنكة، والجنسنج، والقسط الهندي ” .

كما أشار إلى أن المسافرين وتحديدًا ” الشباب ” ، يجب عليهم ألا يأكلوا أثناء السفر شيئًا لا يعرفونه، وليسوا متأكدين من مصدره مهما قيل أنه طبيعي ولا يضر.

حيث أشار إلى أن المشي يوميًّا 30 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع، يقي من أمراض القلب