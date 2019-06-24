الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمدينة الجبيل بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظيفتين شاغرتين شاغرة للرجال والنساء، للعمل من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، بمسمى (أخصائي علاج طبيعي).

واشترط البرنامج، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات التأهيل الصحي، ترخيص الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه ساري المفعول، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

ويجب أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهرالسابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً؛ بينما يتمثل التدريب في تخطيط برامج إعادة التأهيل وتنفيذها لتحسين القدرة على الحركة، وتخفيف الآلام، وزيادة القوة، وتحسين أو تصحيح حالات الإعاقة الناجمة عن الإصابات أو الأمراض أو الاضطرابات.

وتتمثل المهام الوظيفية، في تقديم برامج العلاج البدني للمرضى، وتطبيق الأساليب العلاجية وتقييم استجابة المرضى للعلاج، وإعادة تقييم خطط العلاج حسب الحاجة، وتصميم برامج العلاج البدني للحفاظ على الوظائف البدنية أو تحسينها أو استعادتها، وتخفيف الآلام ومنع حدوث خلل وظيفي بدني، وتحديد أساليب العلاج الطبيعي المناسبة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تثقيف المرضى حول أسباب الإصابات والأمراض والاضطرابات وكيفية علاجها، والتشجيع على الاستمرار في العلاج والتمرين خارج جلسات العلاج الطبيعي، ومقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى والأعراض التي يعانون منها.

وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1440/10/21هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا