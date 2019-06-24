شرطة الرياض تقيم عدة دورات وورش عمل لمديري الإدارات ورؤساء الضبط الجنائي

محمد السعران(صدى):

في إطار برامج تفعيل الجانب التقني الإلكتروني تعقد شرطة منطقة الرياض عددًا من الدورات المكثفة بالمقر الرئيسي بشرطة المنطقة وورش العمل لمديري مراكز الشرط والإدارات ورؤساء الضبط الجنائي وشؤون العسكريين بكافة شرط المحافظات والمراكز الداخلية والخارجية بهدف تحقيق نقلة نوعية في مرونة وإنسيابيه العمل الإداري والإستفادة الكاملة من التحول الإلكتروني لإنجاز جميع مايتعلق بالمعاملات الخاصة بمنسوبي شرطة المنطقة بما يمكنهم من أداء العمل الأمني المناط بهم بيسر وسهولة.

وتحظى هذه الجهود المستمرة بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن/خالد بن قرار الحربي سعياً لتطوير منظومة العمل الأمني وامتداداً للبرامج التطويرية التي ينفذها الأمن العام لمنسوبيه والهادفة لمواكبة التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 م