100 ألف متقدم لطلبات القبول بجامعة ” جدة “

نايف السالم(صدى):

حظيت طلبات القبول بجامعة ” جدة ” إقبالًا كبيرًا منذ إعلان فتح بوابة القبول في 12 رمضان الماضي؛ حيث وصل عدد المتقدمين إلى ما يزيد على (100) ألف متقدم ومتقدمة حتى الآن.

وفي هذا السياق، كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة، أن القبول بها ما زال مستمرًا لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1441هـ حتى 23 شوال الجاري عبر بوابة القبول الإلكترونية.

كما دعت كل المتقدمين للالتحاق بها من الطلاب والطالبات، بضرورة التقيد التام بخطوات التسجيل المعلنة في موقع العمادة، والالتزام بتأكيد الطلب.

ويأتي وذلك اعتبارًا من 24/ 10/ 1440هـ والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ومن ثم إعلان نتائج القبول النهائية بتاريخ 7/ 11/ 1440هـ.

ومن جانبه، قال الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي، عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة المكلف، هذا الإقبال الكبير للالتحاق بجامعة جدة إلى الخطوة التي أقدمت عليها الجامعة مؤخرًا في إعادة هيكلتها واستحداث عدد من الكليات والتخصصات النوعية الجديدة التي تُطرح لأول مرة وعلى مستوى الجامعات السعودية والمتفقة مع متطلبات رؤية المملكة 2030.