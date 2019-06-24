نجم عالمي يطالب معجبيه بمبلغ مالي لالتقاط الصور معه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار النجم العالمي سيلفستر ستالون ، موجة غضب بين جمهوره ، بعدما طلب من معجبيه مبلغاً ضخماً مقابل التقاط الصور إلى جانبه.

وكان عرض ستالون على كل معجب يرغب في الوقوف إلى جانبه أمام الكاميرا خلال جولة سيقوم بها في بريطانيا دفع مبلغ يصل إلى 740 دولاراً ، ومن المتوقع أن تبدأ جولته في شهر أغسطس المقبل حيث سيقوم خلالها بالترويج للجزء الخامس من فيلم “رامبو”.

وأكدت صحف بريطانية بأنه يوفر للمعجبين فرصة التقاط 10 صور معه فقط على أن يقوم بتوقيعها بالقلم الذهبي بنفسه.

ولم يلق ذلك قبولاً من المتابعين البريطانيين الذين رأوا في تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تصرف النجم يشير إلى جنون العظمة وإلى التكبر الذي لا يستحقه المعجبون.