إنقاذ حياة مريضة تعاني من نزيف مع ورم حوض بحفرالباطن

محمد السعران(صدى):

ساهم بفضل الله الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من نزيف نسائي مع ورم حوضي ، حيث تم إدخالها قسم العناية المركزة لأن الحالة كانت حرجه وتبين بعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والاشعاعية أن لديها سرطاناً رحمياً منتشراً ومسبباً انسداد شبه حاد في الحالبين أدى إلى توسع شديد في الكليتين والمسالك البولية مع ضعف في عمل الكليتين ، وتم إتخاذ القرار بضرورة عمل تحويل بولي للمريضة كما تم وضع قساطر تحويل بولي من الخاصرة إلى الكليتين عبر الجلد ، وتحسنت على الفور وظيفة الكليتين وباقي التحاليل المخبرية المتعلقة بذلك ، وبحمد الله المريضة حالياً قيد المتابعة في المستشفى من قبل أطباء النساء ووضعها مستقر وبحالة صحية جيدة .