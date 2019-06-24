رئيس العدالة يحسم الجدل بشأن السهلاوي والعويشير 

طلال الغامدي(صدى):

أشار عبد العزيز المضحي، رئيس نادي العدالة الصاعد حديثاً لمنافسات دوري المحترفين، إلى رغبتهم في خدمات المهاجم المخضرم محمد السهلاوي، ولكن يتوجب تقديم الأخير لبعض التنازلات المالية من أجل الانضمام إلى فريقه الطامح لتقديم موسم تاريخي.

ولفت إلى تداول أنباء عن وجود عروض خارجية للاعب دفعتهم لتجنب الدخول في أي مفاوضات معه، موضحا رغبتهم في خدمات الحارس عبد الله العويشير، وأنهم بانتظار عودته من شهر العسل كي يحسموا المفاوضات معه.

وأبان أنهم لن يدخلوا في أي مزايدات على خدماته، في حال قرر الشبابيون السعي للحصول على خدمات، مبينا أنه لا توجد محفزات للقيام بمثل هذه الخطوة.