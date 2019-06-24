متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة، عن أسباب الشعور بالغضب والتوتر عند الجوع؛ لافتة إلى أن الامتناع عن تناول الطعام لمدة طويلة نسبياً تدفع الجسم إلى استهلاك احتياطاته من أجل مواجهة الجوع.

وأشارت إلى أن البنكرياس يفرز حينئذٍ هرموناً يطلق السكر في الدم. كذلك تفرز الغدد الكظرية هرموني التوتر، الكورتيزول والأدرينالين، والسبب ان الدماغ يعلن أن أمراً ما لا يسير على خير ما يرام وأن عليه مواجهة خطر ما.

ومن الأفضل تناول وجبة خفيفة عند الشعور بالرغبة في الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات، ويمكن سأن تحتوي على الفواكه المجففة واللبن الزبادي والفواكه الطازجة؛ كذلك يمكن استهلاك الأصناف التي تحد من إفراز الجسم لهرمون التوتر مثل تلك الغنية بالكالسيوم والمغنيزيوم ومنها البطاطا والموز والعدس.

وتجنب تناول الأطعمة المصنعة والأكل ببطء خلال الوجبة؛ فهذا يمنع الشعور بالجوع والتوتر في وقت قريب لاحق، كما من الضروري الانتباه الى أن عدم النوم لعدد ساعات كافية قد يعزز الشهية في اليوم التالي.