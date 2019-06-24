أبها تتحدى إرهاب الحوثيين بـ ” الفعاليات الصيفية “

أبها(صدى):

رغم المحاولات المستمرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مدينة أبها، إلا أنها تواصل تحديها لإرهابهم حيث تشهد فعاليات صيفية تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة وكذلك هيئة الترفية.

حيث تستعد مدينة أبها بتاريخ 20 يوليو لافتتاح أكبر مسرح في منطقة الخليج العربي، الذي تقرر أن يحمل اسم الفنان الراحل ” طلال مداح ” ، والمسرح الذي كان معروفا باسم ” المفتاحة ” تقرر تغيير اسمه تقديرًا لدور الفنان السعودي في إثراء المنطقة.

كما استعاد قرية ” المفتاحة ” خلال هذا العام افتتاح موسمها الجديد أمام الزوار والمصطافين، الذين يحرصون على اقتناء المشغولات التراثية لمنطقة عسير.

ويحاول ” الحوثيون ” استهداف أبها عبر طائراتهم المسيرة وصورايخهم إيرانية الصنع،مراهنين على إمكانية تعطيل حركة الطيران في المطار أوضرب البنية التحتية له، إلا أن محاولتهم تبوء بالفشل.