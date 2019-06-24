ارتفاع قيمة الليرة أمام الدولار بعد سقوط حزب أردوغان بأسطنبول

عادل الحربي(صدى):

شهدت قيمة الليرة التركية ، أرتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي ، بعد ساعات فقط من ظهور نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي أنهت أشهراً من عدم اليقين، بفوز ساحق للمعارضة في أكبر مدن البلاد.

وأكدت صحف تركية ، أنه بعد ساعات فقط من فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو؛ على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم؛ في أول تغيير رئيس في إدارة المدينة منذ 25 عاماً ، بلغت قيمة الدولار 5.717 ليرة، الإثنين، بارتفاع نحو 2 بالمائة .

وفقدت الليرة 15 بالمئة أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس، وأسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيس بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.