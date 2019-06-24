سبب عدم تواجد أحمد موسى أساسيا مع نيجيريا أمام بوروندي
كشف محترف نادي النصر، أحمد موسى، عن سبب عدم بدء المباراة الافتتاحية التي خاضها المنتخب النيجيري في كأس إفريقيا 2019 أمام بوروندي مساء السبت.
وأوضح أحمد موسى: ” كل مباراة أولى في بطولة صعبة للغاية وأهم شيء هو أن لدينا النقاط الثلاث “؛ مضيفًا: ” كنت متحمساً للمجيء لكني أعرف أنني مرضت ، لذلك تحدث معي المدرب. كما ترون شيهو كان مريضا جدا ” .
وأضاف: ” في بداية اللعبة كان مصابًا ، وهذا ما أثار قلق المدرب بشأن ذلك “، مختتما بقوله: ” لقد دخلت أخيرًا وتغيرت اللعبة ولدينا النقاط الثلاث ، هذا هو أهم شيء “.
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