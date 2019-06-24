سبب عدم تواجد أحمد موسى أساسيا مع نيجيريا أمام بوروندي

نواف السالم(صدى):

كشف محترف نادي النصر، أحمد موسى، عن سبب عدم بدء المباراة الافتتاحية التي خاضها المنتخب النيجيري في كأس إفريقيا 2019 أمام بوروندي مساء السبت.

وأوضح أحمد موسى: ” كل مباراة أولى في بطولة صعبة للغاية وأهم شيء هو أن لدينا النقاط الثلاث “؛ مضيفًا: ” كنت متحمساً للمجيء لكني أعرف أنني مرضت ، لذلك تحدث معي المدرب. كما ترون شيهو كان مريضا جدا ” .

وأضاف: ” في بداية اللعبة كان مصابًا ، وهذا ما أثار قلق المدرب بشأن ذلك “، مختتما بقوله: ” لقد دخلت أخيرًا وتغيرت اللعبة ولدينا النقاط الثلاث ، هذا هو أهم شيء “.