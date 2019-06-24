بعد حفلها الأخير بجدة.. أنغام: الشعب السعودي مثقف وواعي
تحدثت المطربة المصرية ” أنغام ” عن الشعب السعودي؛ وذلك بعد حفلها الأخير في جدة.
وقالت ” أنغام ” في تصريحات صحفية لها: ” الشعب السعودي من أكثر الشعوب اللي بتفهم في الفن، وبتفهم في الشعر وبتقدر الفنان والفن ” .
وأضافت: ” شعب واعي ومثقف ومن أكثر الشعوب التي تفهم في الفن، وأنا بعتبر نفسي محظوظة إني في وسط الشعب السعودي وإني منكم ” .
كما تطرقت ” أنغام ” في حديثها عن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قائلة: ” الناس ممكن تعتقد إننا ممكن نكون بنتنلقه أو بنجامله، لكن هي حقيقة إن تركي آل الشيخ شاعر وشخص فنان وبيحترم وبيرعى الفن وبيقدمه بشكل محترم ” .
يٌذكر أن ” أنغام ” أشعلت أمس الأحد، مسرح ملعب الجوهرة في جدة، وسط حضور جماهيري لافت.
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لللل[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 7 ساعات
هذي ثقافة المال اذا اعطيتك مدحتني واذا لم اعطك سبيتني في كل مجلس وشارع