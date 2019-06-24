بعد حفلها الأخير بجدة.. أنغام: الشعب السعودي مثقف وواعي

جدة(صدى):

تحدثت المطربة المصرية ” أنغام ” عن الشعب السعودي؛ وذلك بعد حفلها الأخير في جدة.

وقالت ” أنغام ” في تصريحات صحفية لها: ” الشعب السعودي من أكثر الشعوب اللي بتفهم في الفن، وبتفهم في الشعر وبتقدر الفنان والفن ” .

وأضافت: ” شعب واعي ومثقف ومن أكثر الشعوب التي تفهم في الفن، وأنا بعتبر نفسي محظوظة إني في وسط الشعب السعودي وإني منكم ” .

كما تطرقت ” أنغام ” في حديثها عن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قائلة: ” الناس ممكن تعتقد إننا ممكن نكون بنتنلقه أو بنجامله، لكن هي حقيقة إن تركي آل الشيخ شاعر وشخص فنان وبيحترم وبيرعى الفن وبيقدمه بشكل محترم ” .

يٌذكر أن ” أنغام ” أشعلت أمس الأحد، مسرح ملعب الجوهرة في جدة، وسط حضور جماهيري لافت.

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