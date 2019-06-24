رئيسا ميلان والإنتر يتفقان على هدم ملعب سان سيرو

ماجد محمد(صدى):

اتفق باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان الإيطالي، مع نظيره في إنتر ميلان، على هدم ملعب سان سيرو، وبناء آخر، على أن يكون جاهزًا مع انطلاق موسم 2022-2023.

وأوضح سكاروني: ” سنبني سان سيرو جديدًا بجوار المبنى الجديد في نفس المنطقة “.

ولفت : ” سيتم هدم المبنى القديم، وسيكون هناك إنشاءات جديدة في مكانه “.

ومن المقرر أن ميلان وإنتر سيعملان على إنشاء استاد جديد لهما، في منطقة قصر سان مارينو، بمدنية ميلانو، وسيكون موقع الملعب الجديد تحديدًا في مدينة ميلانو، بالمنطقة التي تشغلها مواقف السيارات حاليًا في قصر سان مارينو.