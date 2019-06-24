ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل
يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 29 و 30 من يونيو الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن المتحدثة باسم القصر الرئاسي، جو مين-جونج، قولها اليوم في بيان صحفي: “إن ترامب سيعقد لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن، الأحد المقبل”.
وذكرت المتحدثة، أن زيارة ترامب تأتي تلبية لدعوة مون، التي وجهها له أثناء قمتهما الأخيرة في أبريل الماضي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 10 ساعات
المهم لايخرب علينا ,,,
جراح[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 9 ساعات
المهايطي ذا لايمر من عند ايران بيفقعون وجهه ترا ما يغشمرون
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5067 ] نشر منذ 9 ساعات
الاصهب ماله خاتمه