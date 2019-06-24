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ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل
سول(صدى):

يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 29 و 30 من يونيو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن المتحدثة باسم القصر الرئاسي، جو مين-جونج، قولها اليوم في بيان صحفي: “إن ترامب سيعقد لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن، الأحد المقبل”.

وذكرت المتحدثة، أن زيارة ترامب تأتي تلبية لدعوة مون، التي وجهها له أثناء قمتهما الأخيرة في أبريل الماضي.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 10 ساعات

المهم لايخرب علينا ,,,

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 9 ساعات

المهايطي ذا لايمر من عند ايران بيفقعون وجهه ترا ما يغشمرون

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