متأثرًا بإصابته.. وفاة مدعي عام ولاية أمهرة الإثيوبية

أديس أبابا(صدى):

أعلن التليفزيون الإثيوبي، اليوم الاثنين، عن وفاة مدعي عام ولاية أمهرة في إثيوبيا، ميغبارو كيبيديه، متأثراً بجروح تعرض لها السبت في اعتداء قتل فيه أيضاً رئيس الولاية وأحد مستشاريه.

وكان قد قتل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، في سياق “محاولة انقلاب” ضدّ الحكومة المحلية في أمهرة، فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة بيلنيه سيوم أن “كتيبة إعدام ” يقودها رئيس جهاز الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعاً بعد ظهر السبت فأصابت حاكم المنطقة أمباشو ميكونين إصابة قاتلة.

وأشارت إلى أنها جرحت مسؤولاً كبيراً آخر ما لبث أن فارق الحياة؛ بينما بعدها انطلقت رصاصات غدر من قبل حارس رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين، وقتلته، إلا أنه تم توقيف الجاني لاحقاً.