” التجارة ” ترصد 5 مكاسب لنظام الإقامة المميزة

عادل الحربي(صدى):

رصدت وزارة التجارة والاستثمار 5 مكاسب لنظام الإقامة المميزة في المملكة، بمجال التجارة والاستثمار.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام سيكون له دور في بناء اقتصاد جاذب للمستثمرين يسهم في: القضاء على التستر التجاري، وتعزيز التنافسية وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب استثمارات مباشرة ومشاريع نوعية، ودخول منشآت جديدة قادرة على التوسع والنمو، واستقطاب رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأ أمس (الأحد)، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك “.