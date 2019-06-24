وظيفة شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع صندوق (هدف)، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُصمم جرافيك)، عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

وتتمثل المهام الرظيفية، في تسليم المنتج النهائي: تسليم المنتج النهائي للعميل وجمع الملاحظات وإدراجها، وتطوير المفاهيم: تطوير مفاهيم التصميم العامة لتناسب احتياجات العميل، وبلورة أسلوب يتماشى مع الصورة والوضع المرغوبين.

ذلك بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية بما يتماشى مع مفاهيم التصميم العامة، وتقديم المشورة بشأن المتطلبات الأسلوبية، مثل الألوان والصور ونمط النص والمخطط، لتوصيل الرسالة، وتحديد المتطلبات: التنسيق مع مالك التصميم (عملاء محليون أو خارجيون) لفهم الرسالة المراد نقلها، وتحديد المتطلبات، والاتفاق على المنتج النهائي.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس فما فوق في تخصص الإعلام والإتصال، وألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين 2019/06/24م؛ عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا