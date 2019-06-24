ميناء جدة يحقق نموًّا بارزًا في خِدْماته

جدة(صدى):

حقق ميناء جدة الإسلامي ارتفاعًا في معدل البضائع العامة خلال شهر مايو لعام 2019م، بواقع (160) ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 141%، في حين حقق الميناء زيادة في أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع أكثر من (408) آلاف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 2.58% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووَفْقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، فقد بلغ أعداد السفن التي استقبلها الميناء خلال نفس الشهر (353) سفينة، بنسبة زيادة بلغت 2.32%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

كما حقق ميناء جدة الإسلامي أيضًا خلال الشهر الماضي، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين بواقع أكثر من (54) ألف راكب، بنسبة زيادة بلغت 17.65% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم وأكبر الموانئ السعودية وذلك عبر استقباله أكثر من 70% من إجمالي صادرات وواردات المملكة التجارية من المنتجات غير النفطية ومشتقاتها بحرًا، حيث استقبل الميناء خلال العام المنصرم (5000) سفينة، ويقدم خدمة بناء وإصلاح السفن وعمليات الصيانة، بالإضافة إلى أنه يتيح خِدْماته طوال 24 ساعة.

وتكمن أهمية ميناء جدة الإسلامي عبر وقوعه على خط الملاحة الدَّوْلي البحري على ساحل البحر الأحمر الذي تمر عبره ما يقارب (20) مليون حاوية قياسية سنويًا، وما يقارب 35% من التجارة المنقولة بحرًا على سفن الحاويات.