شروط جديدة لتصدير البصل المصري للمملكة بعد رفع الحظر

عادل الحربي(صدى):

كشفت السلطات المصرية عن ضوابط جديدة لاستئناف تصدير البصل الطازج إلى المملكة، وجاء ذلك بعد قرار المملكة رفع الحظر المؤقت عن البصل المصري مؤخرا.

وتضمنت الضوابط الجديدة الالتزام بالفرز والتعبئة في محطات أو مراكز ” مفارش ” معتمدة طبقًا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفني والذي يوضح الشروط اللازم توافرها في محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج.

واشترطت الإدارة إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزي التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة، كذلك ضرورة سحب عينة ممثلة لكل 100 طن أو كسورها من الشحنة المصدرة مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقًا للقواعد، بالإضافة إلى التزام جميع مفتشي الحجر الزراعي بتنفيذ ذلك بكل دقة.