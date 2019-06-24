ريال مدريد يرفض صفقة يوفنتوس للظفر بـ ” بوجبا “

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسؤولي يوفنتوس عرضوا على ريال مدريد التعاقد مع بديل للفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشيتر يونايتد، إلا أن إدارة ريال مدريد رفضت العرض.

وعن التفاصيل، قدّم يوفنتوس عرضًا لريال مدريد بالحصول على خدمات الفرنسي الدولي بليز ماتويدي، لاعب وسط البيانكونيري، مقابل التخلي عن صفقة ” بوجبا ” .

حيث رفض ” زين الدين زيدان” مدرب الريال، تلك الصفقة تمامًا، وأصرّ على البقاء في سباق الحصول على خدمات بوجبا.

حيث أدركت إدارة ريال مدريد أن عرض يوفنتوس ما هو إلا خدعة؛ لصرف أنظارهم عن ” بوجبا ” ، خاصة أن ماوريسيو ساري، المدرب الجديد لليوفي غير مقتنع تمامًا بإمكانات ” ماتويدي ” .

ومن المتوقع أن يركز اهتمامه على تانغي ندومبلي، لاعب وسط ليون الفرنسي، إذا لم ينجح مسؤولو ريال مدريد في حسم صفقة بوجبا.

ويذكر أن ” بوجبا ” أكد في تصريحات صحفية أخيرًا، أنه يريد خوض تحدّ جديد بعيدًا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد 3 مواسم قضاها في ” أولد ترافورد ” .