فيديو يربط بين سقوط أردوغان من على الخيل وهزيمته في انتخابات إسطنبول

أنقرة(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية تداول مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سقوط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن خيل خلال محاولة امتطائه.

وجاء تداول مقطع الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع إعادة الانتخابات التي شهدتها مدينة إسطنبول التركية بعد انتخابات اذار التي رفضها حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان وسط اتهامات بالتزوير.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث عبر متداولو الفيديو عن إعجابهم بما جاء في الفيديو ووصفوه بالموقف التاريخي.