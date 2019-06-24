إطلاق مبادرة ملتقيات التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عزمها لإطلاق مبادرة ” ملتقيات التمكين ” ، يوم الأربعاء القادم، بالشراكة مع ” هدف ” وبنك التنمية الاجتماعي وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي.

وتهدف المبادرة لإيجاد فرص وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، أو تمكينهم من الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، كما تهدف لنشر ثقافة العمل ورفع الوعي بأهمية الاعتماد على الذات.

وفي السياق نفسه، تسعى أيضًا إلى تعريف المستفيدين والمستفيدات بالممكنات المتاحة لدى الجهات المختلفة، ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين في محاولاتهم للوصول إلى ما يتناسب وقدراتهم الوظيفية.