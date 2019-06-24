الشورى يحدد موعد حسم توصية مراجعة ضوابط وشروط منح الأراضي السكنية 

علي القحطاني(صدى):

أعلنت لجنة الخدمات بمجلس الشورى عن تأييدها لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إصدار لائحة تنفيذية لذلك تتضمن عقوبات على المخالفين.

وقررت اللجنة الموافقة على توصية في هذا الشأن تقدم بها العضو أحمد بن صالح السيف على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمدرج على جدول أعمال جلسة غدٍ الثلاثاء.

وأوضح السيف أن قرارات مجلس الشورى في هذا الشأن على تقارير آنفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية مثل التأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، وحتمية الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني والفصل بين الحركات الثلاث السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.