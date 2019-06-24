وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة تستضيف عيادة متنقلة من وزارة الصحة

محمد السعران(صدى):

استضافت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عيادة متنقلة من وزارة الصحة بمقر الوحدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية وحرص الوحدة الدائم على تقديم برامج توعوية وتثقيفية للموظفات والمستفيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي على أن يكون عمر الفاحصة ٤٠ سنة فما فوق وغير حامل أو مرضع مع ضرورة إحضار الهوية الوطنية علماً بأن العيادة ستكون متواجدة حتى بداية شهر ذي القعدة بإذن الله .

الجدير بالذكر أن الكشف عن المرض في مراحله الأولية المبكرة، تكون تشكيلة العلاجات المتاحة أوسع وأكثر تنوعاً، كما تكون فرص الشفاء التام كبيرة جدا.