الهلال الأحمر بعسير يستنكر العمل الإرهابي بمطار أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

واصل الحوثي انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان باستهداف المدنيين في تحدي واضح للأعراف الدوليه وحمايه الأرواح والممتلكات باستهدافه لمطار ابها مساء يوم امس الأحد حيث نتج عن هذا الاستهداف اصابه ٢١ شخص من المدنيين وفاه احد المقيمين نتيجه اصابات بلغيه

هذا وقد صرح المتحدث الاعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان هلال عسير باشر حادثه مطار ابها يوم امس بعدد من الفرق الاسعافيه والكوادر الطبيه

وقال : فور تلقي عمليات المنطقه بلاغ عن الحادث تم توجيه ١٠ فرق اسعافيه اتضح ان هناك ٢١ اصابه متفرقه ووفاه واحده

وأضاف الشهري : تم التعامل مع الحالات بمهنيه عاليه وجرى نقل ١٠ الإصابات لمستشفى عسير المركزي ومستشفى السعودي الالماني اما الإصابات الاخرى فتم نقلها عن طريق الجهات الحكوميه الاخرى المشاركه في الحدث

وهيئة الهلال الاحمر تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي وتتقدم لذوي المتوفي باحر التعازي متمنيا لجميع المصابين بالشفاء العاجل