تقليل القدرة الجنسية.. أخطر أضرار الكبسة على الصحة

الرياض(صدى):

تعد الكبسة السعودية، مميزة عن بقية الأطباق لسهولة طبخها كوجبة شبه يومية للأسر، وغالبا ما تكون أيضا طبق الشباب المفضل في الرحلات، إضافة إلى المغتربين؛ بينما مع ذلك هناك بعض الأضرار الناتجة عنها.

وتحدث الأضرار عند الإفراط في تناولها، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، كما تتسبب كثرة التوابل فى زيادة نسبة ضغط الدم. أخيرا تتهم الكبسة أيضا بأنها تخفض القدرة الجنسية للرجل والمرأة، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.

وعلى جانب آخر، هناك عدة فوائد للكبسة فهي تسهم فى تنظيم إنزيمات الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوى الجهاز المناعي؛ فيما يزيد تناول الكبسة من نشاط الجسم، بسبب التوابل، كما أنها تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.