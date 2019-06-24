تقليل القدرة الجنسية.. أخطر أضرار الكبسة على الصحة
تعد الكبسة السعودية، مميزة عن بقية الأطباق لسهولة طبخها كوجبة شبه يومية للأسر، وغالبا ما تكون أيضا طبق الشباب المفضل في الرحلات، إضافة إلى المغتربين؛ بينما مع ذلك هناك بعض الأضرار الناتجة عنها.
وتحدث الأضرار عند الإفراط في تناولها، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، كما تتسبب كثرة التوابل فى زيادة نسبة ضغط الدم. أخيرا تتهم الكبسة أيضا بأنها تخفض القدرة الجنسية للرجل والمرأة، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.
وعلى جانب آخر، هناك عدة فوائد للكبسة فهي تسهم فى تنظيم إنزيمات الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوى الجهاز المناعي؛ فيما يزيد تناول الكبسة من نشاط الجسم، بسبب التوابل، كما أنها تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8806 ] نشر منذ 11 ساعة
اهل الكبسات من اكثر الناس تناسل-لاتظلمون الكبسه -يكفيها توابلها -ضع معها بعض الفلفل يقضي على الاثر السلبي إن وجد-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 11 ساعة
كثروا من هاالحكي ..
,, الكبسه احلى واطعم مأكول بلاش خرفنه ,,
العدناني[ عدد التعليقات: 2714 ] نشر منذ 11 ساعة
ههههههههههههههههه
نعرف حقين الكبسات الواحد ماشاء الله معه فريق بالاحتياط
ابن البلد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 10 ساعات
اكلوا من نعم الله ولا تخافو من اكل الحلال بس باعتدال.
رااايق[ عدد التعليقات: 6919 ] نشر منذ 8 ساعات
كله شلخ X شلخ ***!!!
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أكبس الكبسة وسم بسم الله *** وأديها وبالخمسة وبالعافيه ***
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والحمد الله والشكر على النعمة التي أنعم الله بها علينا **
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قال تقليل القدرة الجنسية قال * هع هع هع
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 8 ساعات
مابه ازين من الكبسه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13540 ] نشر منذ 6 ساعات
خلاص صدقناكم ……………. يا صديق حبه شوايه مع الرز