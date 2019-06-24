تعاون مشترك بين جمعية إنسان ومكتب محمد بن حمد آل فريان محامون ومستشارون

محمد السعران(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” اتفاقية تعاون، مع مكتب محمد بن حمد آل فريان محامون ومستشارون.

وتضمنت بنود الاتفاقية إعداد ومراجعة كافة العقود والمذكرات المتعلقة بالجمعية، وتقديم الاستشارات الشفهية والكتابية.

إضافة إلى الترافع في القضايا أمام كافة الجهات القضائية وشبه القضائية، وكذلك تقديم الاستشارات في قضايا العمالة والموارد البشرية .

بدوره أعرب أ. صالح بن عبد الله اليوسف مدير عام الجمعية عن شكره وتقديره لمكتب محمد بن حمد آل فريان محامون ومستشارون لدورهم الفاعل في المسؤولية الاجتماعية ، مبينا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل الرؤية الوطنية 2030 ، من خلال تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

لافتا أن الجمعية تسعى لإبرام مزيد من الشراكات مع جهات القطاع الخاص لتعود الفائدة على المستفيدين من خدمات الجمعية الذين بلغ عددهم نحو 40.000 يتيما ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية عبر 20 فرعا في محافظات الرياض.