بالصور.. آل الشيخ يلتقي منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير ويشيد بالجهود

محمد بن طحيطح(صدى):

أعرب معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن سعادته بلقاء منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير أثناء زيارته للمنطقة مؤخرا ، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي يشهده الميدان بتعليم عسير ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة وزارة التعليم، من خلال تطوير المعلم والمعلمة الذي يعد الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التعليمية .

جاء ذلك أثناء لقاء معاليه أمس بمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة على مسرح الإدارة .

وكان آل الشيخ قد اطلع على سير الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية المملكة بأبها، ووقف على سير الورش الفنية والمشاغل الصيفية للطلاب ، كما زار مركز التطوير المنهي للبنات بأبها ووقف على سير العمل فيه ، وعلى نماذج من الحقائب التدريبية التي يقدمها المركز، واطلع معاليه على سير العمل وآلية قبول الطلاب والطالبات في مدرسة المستقبل الافتراضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، فيما زار مشروع الطفولة المبكرة في الابتدائية العاشرة للبنات بأبها والكليات العلمية سابقاً، واطلع على أعمال التهيئة للعام القادم ومشاريع المدرسة المستقبلية ، فيما اختتم جولته بزيارة مدينة التربية الخاصة وافتتاح المعرض المصاحب الذي يزخر بأعمال طلابية من ذوي الإعاقة .