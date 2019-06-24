انطلاق النسخة الخامسة لبرنامج ” بذور من أجل المستقبل ” للمواهب التقنية بالمملكة

رشيدة المطيري(صدى):

بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أطلقت شركة “هواوي “، الاسبوع الماضي النسخة الخامسة من برنامجها العالمي (بذور من أجل المستقبل)، ويشارك في البرنامج الذي يهدف إلى تنمية المواهب المحلية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز نقل المعرفة، وزيادة الوعي والاهتمام بقطاع الاتصالات وصقل المهارات وإعداد الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية للتأخذ دورها في دفع عجلة مسيرة التحول الرقمي والاستفادة القصوى من مستجدات صناعة التكنولوجيا في تحقيق أهداف الخطط الوطنية ورؤية المملكة 2030، عشرة طلاب من عشر جامعات مختلفة حول المملكة.

وأقيم حفل إطلاق البرنامج في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور كل من سعادة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد بن محمد المزيد، وسعادة السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية السيد تشن وي تشينغ، وسعادة مدير عام مركز الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ ابراهيم الناصر، وكبار المديرين التنفيذيين لشركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة السيد دينج لونجانج، وعقب الاحتفال، زار الطلاب الذين اختيروا للمشاركة في البرنامج مركز (هواوي) للابتكار في الرياض، وذلك قبيل سفرهم إلى العاصمة بكين للمشاركة في برنامج التبادل المعرفي.

وتعليقاً على إطلاق أحدث نسخة من البرنامج، قال سعادة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد بن محمد المزيد: “لا يسعنا إلا أن نثني على هواوي لجهودها المستمرة في إتاحة الفرصة لشباب المملكة العربية السعودية لتطوير معارفهم لدى أحد أكبر مزودي تقنية المعلومات والاتصالات في العالم. إنه بلا شك برنامج مميز يوفر فرصاً استثنائية للطلاب السعوديين”.

من جانبهِ، قال مدير عام مركز الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ ابراهيم الناصر: “تعتبر برامج التبادل المعرفي مثل برنامج (هواوي بذور من أجل المستقبل) حجر الأساس في مد جسور التعاون لبناء العالم الرقميّ الأكثر تكاملاً، إذ أنها تساهم في تنمية جيل الشباب ومساعدتهم في قيادة عملية تطوير مجتمعاتهم الرقمية، وتجعلهم على أهبة الاستعداد للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية بالاستفادة من التكنولوجيا”.

وقال سعادة تشن وي تشينغ، السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية: “يجسد برنامج ‘بذور من أجل المستقبل’ التزام هواوي بمسؤوليتها تجاه تطوير المجتمعات التي تعمل بها، ويركز على مستقبل جيل الشباب من خلال العمل على تجهيز الكوادر المحلية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد المعنية في إطار إعداد قادة المستقبل الذين سيحملون على عاتقهم قيادة دفة التحول الرقمي وتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ورؤية المملكة الطموحة 2030 بالاستفادة من التكنولوجيا”.

من جانبه قال دينج لونجانج، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة هواوي: “تلتزم هواوي بتطوير قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات في المملكة بما يتماشى مع الأهداف والرؤى الطموحة التي وضعها قادة المملكة، وتسعى إلى تعزيز الأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل. وتمكنت هواوي، خلال العقد الماضي، من المساهمة في جسر الهوة على صعيد نقص المواهب في القطاع الرقمي من خلال الاستثمار المكثف في برنامجها العالمي الرائد (بذور من أجل المستقبل)”.

يُشار إلى أن برنامج (بذور من أجل المستقبل) الذي أطلقته (هواوي) في عام 2008 هو أحد البرامج التدريبية والمبادرات الاجتماعية الرائدة التي تعهدت بها الشركةوتختار من خلاله في كل عام 1000 طالب وموظف حكومي شابّ ممن يعملون في الأقسام المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات من 108 دول حول العالم، وذلك للمشاركة في رحلة تبادل معرفي وتدريب مكثف في مقر شركة هواوي في مدينة شنزن الصينية، حيث تتشارك هواوي خبراتها ومعارفها مع الشباب المشاركين في البرنامج وتزودهم بالمعارف والخبرات الميدانية بهدف تنمية مداركهم وصقل مواهبهم في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات للاستفادة منها في بناء مستقبل بلدانهم. وقد تعاونت هواوي مع أكثر من 350 جامعة على مستوى العالم، واستفاد من برنامجها أكثر من 30.000 طالب منذ إطلاق