الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 6 أعوام

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتحوم قرب أعلى مستوى في ستة أعوام الذي لامسته في الجلسة السابقة، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى على اتجاهها نحو التيسير وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1403.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وسجل الذهب 1410.78 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر أيلول 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1407.10 دولار للأوقية.