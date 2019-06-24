الهلال الأحمر بالياسمين مول بجدة: استخدام جوالك يساهم بسرعة إنقاذ مريضك

نايف السالم(صدى):

نظمت هيئه الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة وفريق التطوع ركن تعريفي عن تطبيق – ( اسعفني ) – بالياسمين مول بمحافظة جدة ابتداء من يوم الاحد الموافق – ( 20 ) – من شوال وتستمر لعشرة أيام ، واستكمالا للجهود المبذولة من قبل الهيئة في إنجاز هذا التطبيق للمساعدة في حالات الطوارئ .

وأوضح مشرف التوعية والاعلام بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله احمد ابوزيد أن الهيئة تستهدف شرائح المجتمع وتهدف لرفع مستوى الوعي لتطبيق اسعفني لسرعة الوصول للحالات الإسعافية الطارئة من خلال ركن توعوي يديره فريق عمل مدرب في هذا المجال مستعينين ببعض المتطوعين من الكادر الصحي ممن يجيدون لغات أخرى بتوزيع برشورات تحمل معلومات تعريفية عن التطبيق تحت مسمى ” اسعفني ” ، وتعريف الزوار بالتطبيق وشرح طريقة استخدامه وتحميله من متاجر الأجهزة الذكية.

ويخدم التطبيق جميع افراد المجتمع، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم لتقديم البلاغات، حيث بإمكانهم طلب الخدمة الإسعافية عن طريق التطبيق وتحديد الموقع بدقة للحالة الإسعافية دون الحاجة للتواصل هاتفيآ مع مركز عمليات الهلال الاحمر السعودي .

ويتميز التطبيق بوجود عدة خصائص مهمة، منها وجود ملف لكل مستخدم يتم فيه وضع التاريخ المرضي ومعلومات المستخدم الصحية الاساسية ليتمكن مركز العمليات من معرفة كيفية التعامل مع المصاب .

ويتميز كذلك بوجود قائمة للمنشئات الصحية القريبة وكذلك الصيدليات ، بالإضافة لوجود قائمة بأرقام الطوارئ المختلفة وكذلك بإمكان المستخدم إرسال رسالة استغاثة سريعة دون الحاجة لكتابة تفاصيل الحالة المبلغ عنها .

ويحتوي التطبيق على – ( 6 ) – لغات مختلفة ليسهل استخدامه من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء .