كراني: موجة حارة تجتاح المملكة.. وذروتها 55 مئوية 

نايف السالم(صدى):

قال خبير الأرصاد حسن كراني، إن موجة حارة تشهدها مناطق المملكة والخليج خلال الأيام القادمة؛ موضحا أنها تتخطى فيها درجات الحرارة الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة.

وأوضح كراني عبر حسابه في ” تويتر ” : ” طقس الأيام القادمة ه منتصف ونهاية الأسبوع القادم.. يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تتخطى الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة، لافتا:” أما في الظل فتكون ما بين 45 درجة إلى مشارف الـ50 مئوية “.

وعن أسباب ارتفاع الحرارة، أشار كراني إلى عدة نظريات من أبرزها الغازات الدفيئة: بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، الأوزون تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية، أدت وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.