وزير التعليم: يتم العمل على إنهاء ملف لائحة وسلم الوظائف التعليمية

عادل الحربي(صدى):

صرح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بأن العمل جارٍ على إنهاء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي سيؤتي ثماره.

حيث أعاد هذا التصريح ملفات لائحة وسلم الوظائف التعليمية إلى الواجهة مجددآ.

وأوضح وزير التعليم في تصريحات صحفية له أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة التعليم؛ من خلال تطوير حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو المعلم والمعلمة.

حيث أشار إلى أن العمل في اللائحة وسلم الرواتب بدأ منذ 8 أعوام، لكنه يحتاج إلى تركيز ليتم إنهاؤه في المسار الصحيح.

يذكر أن وزير الخدمة المدنية كان قد أعلن في شهر جُمادى الآخرة، أن لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية.

أما فيما يخص سلم الرواتب، سبق أن تحدث عنه وزير التعليم السابق أحمد العيسى لأكثر من مرة خلال العامين الماضيين، مبينآ حينها إلى أنه يخضع للنظر والدراسة.