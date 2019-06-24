أمانة المدينة تعرب عن قلقها من عودة صراصير الليل

نايف السالم(صدى):

أعرب المهندس أحمد البعداني، مدير إدارة صحة البيئة بأمانة المدينة عن تخوفه من عودة الحشرات المهاجرة.

وعن ذلك، قال البعداني ” في تصريحات صحفية له: ” رصدنا أجيالا من الجنادب وصراصير الليل وضعت البيض داخل مواقع مخفية في المزارع وغيرها، وتنتظر تحسن الظروف المناخية المناسبة للتفقيس ” .

وعن صعوبة تعامل الأمانة مع الكم الهائل من الحشرات، أرجع ذلك لعدم وجود دراسة سابقة على الجندب في المملكة، وفقآ لما جاء ” بعكاظ ”

كما أشار لحساسية مكافحته كيميائيآ في مواقع ازدحام المصلين والزائرين في محيط المسجد النبوي والمزارات التاريخية؛ وذلك حرصآ على سلامة الزائرين خصوصآ من الأطفال وكبار السن.

أما عن العقود التي طرحتها الأمانة لهذا النوع من الحشرات والبالغة تكلفتها 20 مليون ريال، أوضح ” البعداني ” أن الأمانة طرحت ترسية 4 عقود لمدة 12 شهراً صرفت لمكافحة جنادب الحقل الليلي والحشرات التكافلية معه ” البقة الخضراء ” ، وإزالة آثار التشوه البصرى الناجمة عن ذلك.

وتم تشغيل هذه مشاريع منذ فترة عقب ظهور مشكلة الجنادب المهاجرة مباشرة، ضمن نطاق البلديات الفرعية على التوالي بـ 45 فرقة و172 أخصائيآ وفنيآ ومشرفآ وعاملآ وسائقآ.

حيث تولوا تكثيف العمل في مواقع الكثافات العالية، ضمن مشروع التوسعة للأطوار الكاملة للحشرة وغير الكاملة.