بالفيديو.. بومبيو يصل المملكة لبحث التصعيد ضد إيران

عادل الحربي(صدى):

كشفت أنباء، اليوم الاثنين، عن وصول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة؛ حيث سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، في مدينة جدة قبل أن يتوجه إلى الإمارات، لبحث التصعيد الأخير ضد إيران.

وجاء مايك بومبيو من واشنطن إلى المملكة، أمس الأحد، لعقد مجموعة من الاجتماعات رتبت على عجل بهدف الضغط على ما أسماها أكبر دولة داعية للإرهاب في العالم؛ فيما أكد في وقت سابق أنه سيتحدث مع قادة منطقة الخليج العربي فضلاً عن مسؤولين في آسيا وأوروبا استعدادا لبناء تحالف دولي ضد إيران.

ومن الجدير بالذكر، أنه تأتي مهمة بومبيو في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة أنها ستزيد الضغط والعقوبات على إيران، خصوصًا بعد إسقاط طائرة الدرون الأمريكية الأسبوع الماضي.