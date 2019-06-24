طريقة بسيطة لتجنب الأمراض لموظفي الورديات

برلين(صدى):

أكد أستاذ علم النفس الألماني، البروفيسور هانيس زاخر، أن الجسم يتبع إيقاعاً طبيعياً للنوم والاستيقاظ، له تأثير كبير على عمليات حيوية هامة مثل الهضم؛ وذلك ما يتسبب في تأثر صحة ونفسية موظفي الورديات بشكل كبير.

وأوضح زاخر، أن العمل بنظام الورديات لا يتناسب مع جميع الأشخاص؛ حيث يشترط التمتع بصحة بدنية وذهنية ونفسية جيدة، علما بأن الأشخاص الأصحاء وصغار السن يواجهون مشاكل أقل في العمل بهذا النظام.

ونصح بتفادي المشكلات الاجتماعية والنفسية، بالتخطيط الجيد للاستفادة من الوقت مع شريك الحياة والأسرة، مع الحرص على المشاركة الفعالة في أنشطة الحياة الاجتماعية، وذلك بدلاً من الاستلقاء على الأريكة ومشاهدة التلفزيون.

وقال أنه في حال المعاناة من مشاكل صحية شديدة كمشاكل المعدة والأمعاء أو اضطرابات في النوم بسبب نظام الورديات، فيجب حينئذ التحول لنظام العمل النهاري؛ بينما يجب أن تكون الوجبات متوازنة وسهلة الهضم، وتجنب الوجبات الخفيفة الحلوة أو المالحة واستبدالها بالزبادي مع الفواكه الطازجة وخبز الحبوب الكاملة والجبن وقطع الفلفل.